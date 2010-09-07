В 3 сезоне 13 серии сериала «Сыны анархии» сделка Джекса и Стал подходит к концу. Показания агента оправдывают Джемму в деле об убийстве. Женщина попадает под домашний арест за побег из Чарминга. Остальная часть байкерской банды залечивает раны.
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