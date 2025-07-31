Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сыны анархии
Статьи
Статьи о сериале «Сыны анархии»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Сыны анархии»
Вся информация о сериале
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Культовый писатель сыграл свою лучшую роль в, как ни парадоксально, в своем самом любимом шоу.
Написать
31 июля 2025 16:40
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Написать
12 мая 2025 13:17
Дождались: в третьем сезоне «Дома Дракона» покажут нового персонажа, который в книге изменил все
Сами новые серии начали снимать буквально на днях.
Написать
4 апреля 2025 10:52
Меньше Таргариенов, больше северян: пополнение 3 сезона «Дома дракона» оценят фанаты «Сынов анархии» и «Поттерианы»
Сразу два отличных актера получили важные для продолжения роли.
Написать
1 апреля 2025 14:44
Стивен Кинг появился в «Сынах анархии» неспроста? Эта мистическая теория переворачивает сюжет драмы с ног на голову
Вы же не будете добавлять короля ужасов в свой сериал просто ради минутного камео, правда?
Написать
30 марта 2025 12:48
Лишь один сюжетный «косяк» легендарных «Сынов анархии» не дает зрителям покоя даже спустя 10 лет
Иногда плохие парни остаются безнаказанными.
Написать
2 февраля 2025 17:38
Это камео Стивена Кинга считают одним из лучших в истории, а ведь в сериал он попал абсолютно случайно
Король ужасов исполнил небольшую, но запоминающуюся роль.
Написать
25 августа 2024 17:45
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667