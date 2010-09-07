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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 3 Серия 5

Сыны анархии 2008 - 2014 5 серия 3 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Сыны анархии»
Сы...
Сезон 3 / Серия 1 7 сентября 2010
Промасленный
Сезон 3 / Серия 2 14 сентября 2010
Сиделка
Сезон 3 / Серия 3 21 сентября 2010
Дом
Сезон 3 / Серия 4 28 сентября 2010
Поворот за поворотом
Сезон 3 / Серия 5 5 октября 2010
Нажим
Сезон 3 / Серия 6 12 октября 2010
Расширяя круг
Сезон 3 / Серия 7 19 октября 2010
Лохан Мор
Сезон 3 / Серия 8 26 октября 2010
Тур
Сезон 3 / Серия 9 2 ноября 2010
Правда
Сезон 3 / Серия 10 9 ноября 2010
Молоко
Сезон 3 / Серия 11 16 ноября 2010
Свадьба Джун
Сезон 3 / Серия 12 23 ноября 2010
НЫ
Сезон 3 / Серия 13 30 ноября 2010
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Сыны анархии» в Белфасте возникают разногласия. Похитители пытаются решить, как поступить с Авелем, а Джекс ради спасения мальчика заручается поддержкой агента Стал. В обмен на безопасность банды он обещает сдать ей ИРА.

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