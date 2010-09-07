В 3 сезоне 5 серии сериала «Сыны анархии» в Белфасте возникают разногласия. Похитители пытаются решить, как поступить с Авелем, а Джекс ради спасения мальчика заручается поддержкой агента Стал. В обмен на безопасность банды он обещает сдать ей ИРА.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail