Jackson 'Jax' Teller
[закадровый голос, читая мемуары отца] Истинный бунтарь находит равновесие между страстью в своём сердце и разумом в голове. Результатом становится баланс силы и справедливости.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam
