В 1 сезоне 12 серии сериала «Сыны анархии» группировке требуются деньги для защиты Бобби. Но план Клэя по продаже запасов Майянцам делает положение байкеров уязвимым. Абель возвращается домой, но вечеринка по этому случаю заканчивается трагедией.
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