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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 1 Серия 11

Сыны анархии 2008 - 2014 11 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сыны анархии»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 сентября 2008
Семя
Сезон 1 / Серия 2 10 сентября 2008
Луна-парк
Сезон 1 / Серия 3 17 сентября 2008
Перебой
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2008
Расплата
Сезон 1 / Серия 5 1 октября 2008
AK-51
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2008
Старые кости
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2008
Тяга
Сезон 1 / Серия 8 22 октября 2008
И ад следовал за ним
Сезон 1 / Серия 9 29 октября 2008
Лучшая половина
Сезон 1 / Серия 10 5 ноября 2008
Стукачок
Сезон 1 / Серия 11 12 ноября 2008
Сон младенцев
Сезон 1 / Серия 12 19 ноября 2008
Провидец
Сезон 1 / Серия 13 26 ноября 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Сыны анархии» агент Джун Стал продолжает оказывать на банду давление. Освободив Луан, она задерживает Бобби, которому шьют дело об убийстве Хефнера. На телефон Рыжего устанавливается «жучок» для прослушки.

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