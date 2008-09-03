В 1 сезоне 11 серии сериала «Сыны анархии» агент Джун Стал продолжает оказывать на банду давление. Освободив Луан, она задерживает Бобби, которому шьют дело об убийстве Хефнера. На телефон Рыжего устанавливается «жучок» для прослушки.
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