В 1 сезоне 6 серии сериала «Сыны анархии» нападение на конвой оборачивается задержанием Клэя. Пока в помещениях банды проводится обыск, Джекс должен принять важное решение. Джемма переживает из-за своего возраста.
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