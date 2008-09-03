В 1 сезоне 10 серии сериала «Сыны анархии» в полицейском участке Чарминга происходят серьезные реформы. Вся власть оказывается в руках агента Стал и АТФ, тогда как шериф Ансер отправлен в отставку за сотрудничество с байкерами.
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