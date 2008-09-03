В 1 сезоне 1 серии сериала «Сыны анархии» вражеская группировка крадет партию штурмовых винтовок и поджигает склад. Джекс отправляется к бывшей жене Венди, страдающей героиновой зависимостью. Передозировка оборачивается преждевременными родами.
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