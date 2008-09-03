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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Сезоны Сезон 1 Серия 8

Сыны анархии 2008 - 2014 8 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сыны анархии»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 сентября 2008
Семя
Сезон 1 / Серия 2 10 сентября 2008
Луна-парк
Сезон 1 / Серия 3 17 сентября 2008
Перебой
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2008
Расплата
Сезон 1 / Серия 5 1 октября 2008
AK-51
Сезон 1 / Серия 6 8 октября 2008
Старые кости
Сезон 1 / Серия 7 15 октября 2008
Тяга
Сезон 1 / Серия 8 22 октября 2008
И ад следовал за ним
Сезон 1 / Серия 9 29 октября 2008
Лучшая половина
Сезон 1 / Серия 10 5 ноября 2008
Стукачок
Сезон 1 / Серия 11 12 ноября 2008
Сон младенцев
Сезон 1 / Серия 12 19 ноября 2008
Провидец
Сезон 1 / Серия 13 26 ноября 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Сыны анархии» срок выплаты близится к концу. Если банде не удастся собрать необходимую сумму до завтрашнего дня, конфликта не миновать. Джемма обращается за помощью к владельцу местной порностудии.

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