В 1 сезоне 2 серии сериала «Оно того не стоит» все чаще у студентов общежития начинают пропадать вещи. Появляются слухи о том, что в здании завелся самый настоящий вор. В это же время Джейми решает отдать очень дорогую и модную пару кроссовок...