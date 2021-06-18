В 1 сезоне сериала «Оно того не стоит» события разворачиваются в небольшом общежитии международного корейского университета. Именно здесь собрались сотни студентов, прибывших в Сеул с самых разных уголков земного шара. У каждого из них свое мировоззрение, бытовые привычки и отношение к другим людям. Теперь главные герои вынуждены жить вместе, делить одну комнату и даже туалет. Такие условия естественным образом порождают сотни смешных и даже глупых ситуаций. К счастью, со временем студенты привыкают к новым необычным условиям жизни.