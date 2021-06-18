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Оно того не стоит 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оно того не стоит
Киноафиша Сериалы Оно того не стоит Сезоны Сезон 1

So Not Worth it 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оно того не стоит»

В 1 сезоне сериала «Оно того не стоит» события разворачиваются в небольшом общежитии международного корейского университета. Именно здесь собрались сотни студентов, прибывших в Сеул с самых разных уголков земного шара. У каждого из них свое мировоззрение, бытовые привычки и отношение к другим людям. Теперь главные герои вынуждены жить вместе, делить одну комнату и даже туалет. Такие условия естественным образом порождают сотни смешных и даже глупых ситуаций. К счастью, со временем студенты привыкают к новым необычным условиям жизни.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Оно того не стоит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 июня 2021
График выхода всех сериалов
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