В 1 сезоне 6 серии сериала «Оно того не стоит» Хен Мину ужасно нужен новый партнер для участия в знаменитой интеллектуальной игре. Но как его найти? В это же время Севан решается пойти на свидание вслепую после того, как Джейми ее ужасно расстроил.
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