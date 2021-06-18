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Постер к сериалу Оно того не стоит
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Оно того не стоит
Оно того не стоит (2021 - …) So Not Worth it 18+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Оно того не стоит» — многосерийная корейская комедия, созданная американской стриминговой компанией Netflix. Действие шоу разворачивается в студенческом общежитии международного университета. Главные герои сериала — группа студентов, вынужденных ютиться в маленьких комнатах и каждое утро стоять в гигантских очередях в туалет. Все они прибыли в этот университет из совершенно разных уголков земли, у каждого свои традиции и ритуалы, а также мировоззрение и отношение к другим людям. По ходу развития событий герои неизменно сближаются и становятся лучшими друзьями.

Оно того не стоит - трейлер первого сезона
Оно того не стоит
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пак Сэ-ван
Пак Сэ-ван Se-Wan
Щин Хён-сын
Щин Хён-сын Jamie
Ёнджэ
Ёнджэ Sam
Минни
Минни Minnie
Хан Хён-мин
Хан Хён-мин Hyeon-min
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оно того не стоит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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