«Оно того не стоит» — многосерийная корейская комедия, созданная американской стриминговой компанией Netflix. Действие шоу разворачивается в студенческом общежитии международного университета. Главные герои сериала — группа студентов, вынужденных ютиться в маленьких комнатах и каждое утро стоять в гигантских очередях в туалет. Все они прибыли в этот университет из совершенно разных уголков земли, у каждого свои традиции и ритуалы, а также мировоззрение и отношение к другим людям. По ходу развития событий герои неизменно сближаются и становятся лучшими друзьями.