В 1 сезоне 3 серии сериала «Оно того не стоит» Ханс невольно становится жертвой очередной хитроумной схемы мошенников. Сможет ли он выпутаться из неприятной ситуации? Тем временем Джейми случайно запирает себя и своих друзей в кладовом шкафу...
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