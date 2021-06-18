В 1 сезоне 1 серии сериала «Оно того не стоит» Севан вынуждает Джейми думать, что он сломал ее мобильный. В итоге парень обещает как можно быстрее вернуть деньги. Параллельно Хен Мин пытается выбить себе небольшое место в студенческом общежитии.
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