Киноафиша Сериалы Слепой Сезоны

Слепой, список сезонов

Слепой 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Список сезонов сериала «Слепой»
Слепой - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 18 октября 2004 - 28 октября 2004
 
