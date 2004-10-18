Меню
Слепой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Слепой
Киноафиша Сериалы Слепой Сезоны Сезон 1

Слепой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слепой»

В 1 сезоне сериала «Слепой» молодой и принципиальный агент КГБ Глеб служит в Афганистане. В 1988 году он попадает под вражеский огонь и получает контузию. Когда он приходит в себя, выясняется, что он провел в коме десять лет. Страны, за которую он сражался, больше не существует, как и структуры, в которой он работал. Бывшее начальство Глеба подалось в бизнес, в политику или даже в открытый криминал. Всем этим нечистым на руку людям требуется «охрана», а по факту – тот, кто сделает за них всю грязную работу. Сперва мужчина соглашается на эту службу, но как только опасность нависает над его близкими, он решает все изменить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Слепой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2004
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2004
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2004
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2004
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2004
