В 1 сезоне сериала «Слепой» молодой и принципиальный агент КГБ Глеб служит в Афганистане. В 1988 году он попадает под вражеский огонь и получает контузию. Когда он приходит в себя, выясняется, что он провел в коме десять лет. Страны, за которую он сражался, больше не существует, как и структуры, в которой он работал. Бывшее начальство Глеба подалось в бизнес, в политику или даже в открытый криминал. Всем этим нечистым на руку людям требуется «охрана», а по факту – тот, кто сделает за них всю грязную работу. Сперва мужчина соглашается на эту службу, но как только опасность нависает над его близкими, он решает все изменить.