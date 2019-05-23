В 3 сезоне 1 серии сериала «Слэшер» прошел ровно год после того, как убийца хладнокровно расправился с молодым человеком. Однако теперь под угрозу попали жильцы многоквартирной высотки. За ними охотится загадочный преступник по прозвищу «Друид».
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