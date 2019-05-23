В 3 сезоне 8 серии сериала «Слэшер» после того, как личность Друида удалось разоблачить, тем немногим жильцам многоквартирного высотного дома, которым удалось уцелеть, предстоит отчаянно сражаться за собственные жизни. Все ли смогут спастись?
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