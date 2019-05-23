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Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны Сезон 3 Серия 4

Слэшер 2016 4 серия 3 сезон

7.5 Оцените
11 голосов
Все серии 3 сезона «Слэшер»
С 6 утра до 9 утра
Сезон 3 / Серия 1 23 мая 2019
С 9 утра до 12 вечера
Сезон 3 / Серия 2 23 мая 2019
С 12 утра до 3 часов дня
Сезон 3 / Серия 3 23 мая 2019
С 3 дня до 6 вечера
Сезон 3 / Серия 4 23 мая 2019
С 6 до 9 вечера
Сезон 3 / Серия 5 23 мая 2019
С 9 вечера до 12 утра
Сезон 3 / Серия 6 23 мая 2019
С полуночи до 3 часов ночи
Сезон 3 / Серия 7 23 мая 2019
С 3 утра до 6 утра
Сезон 3 / Серия 8 23 мая 2019
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Слэшер» злоумышленник, известный как Друид, продолжает наносить удары. Эми вспоминает о том, что она связана с гибелью Кита. Робертс беседует с несколькими свидетелями. Тем временем ребята готовятся к вечеринке.

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