В 3 сезоне 4 серии сериала «Слэшер» злоумышленник, известный как Друид, продолжает наносить удары. Эми вспоминает о том, что она связана с гибелью Кита. Робертс беседует с несколькими свидетелями. Тем временем ребята готовятся к вечеринке.
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