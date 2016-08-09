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Постер к сериалу Слэшер
Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны
Слэшер (2016 - …), список сезонов Slasher 18+
Год выпуска 2016
Страна Канада
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Слэшер»
Слэшер - Палач / The Executioner Палач / The Executioner
2016, 8 эпизодов
 
Слэшер - Виновная Сторона / Guilty Party Виновная Сторона / Guilty Party
2017, 8 эпизодов
 
Слэшер - Солнцестояние / Solstice Солнцестояние / Solstice
2019, 8 эпизодов
 
Слэшер - Плоть и Кровь / Flesh & Blood Плоть и Кровь / Flesh & Blood
2021, 8 эпизодов
 
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