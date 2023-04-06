Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Слэшер 2016 - 2023, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Слэшер
Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны Сезон 5
Slasher 18+
Оригинальное название Ripper
Название Потрошитель
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Слэшер»

В 5 сезоне сериала «Слэшер» события перемещаются в конец 19-го века. Харизматичный магнат Бэзил Гарви является самым желанным гостем всех великосветских приемов. А с его успехом может соперничать только его же безжалостность. Мужчина наблюдает со своего пьедестала за голодным и грязным Лондоном, который стоит на пороге нового века и страшных социальных потрясений. Тем временем на улицах витает слух о загадочном маньяке по прозвищу Вдова, который, в отличие от Джека Потрошителя, нападает не на бедняков и проституток, а на богатых и могущественных людей. Охоту на него ведет детектив Кеннет Райкерс, обладающий непоколебимой верой в справедливость.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 20 голосов
6.7 IMDb

Список серий сериала Слэшер

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Скотобойня The Slaughterhouse
Сезон 5 Серия 1
6 апреля 2023
Болезненная правда The Painful Truth
Сезон 5 Серия 2
6 апреля 2023
Магистраль Backbone
Сезон 5 Серия 3
13 апреля 2023
Леворукое правосудие Left Handed Justice
Сезон 5 Серия 4
20 апреля 2023
Всеобщая любимица Everybody's Darling
Сезон 5 Серия 5
27 апреля 2023
Воскрешения Resurrections
Сезон 5 Серия 6
4 мая 2023
Божественные тайны Divine Secrets
Сезон 5 Серия 7
11 мая 2023
Месть Vengeance
Сезон 5 Серия 8
11 мая 2023
График выхода всех сериалов
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше