Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)

Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит

«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР

Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»