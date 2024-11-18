Меню
Скорая помощь 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Скорая помощь
Skoraa pomos 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 7-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 7-м сезоне сериала «Скорая помощь» личные проблемы Константина Кулыгина вновь отвлекают его от работы: с любимой женщиной возникает тотальное непонимание, а бывший соперник вновь появляется на горизонте. Но водитель скорой, особенно такой квалифицированный, как Костя, должен думать в первую очередь о спасении пациентов. На этот раз бригаде «неотложки» придется вытаскивать мужчину из состояния клинической смерти и вразумлять даму, решившую вылечить бесплодие с помощью пиявок. Также среди новых необычных случаев в практике врачей – парень, упавший головой на декоративный рог, и женщина, привораживающая любимого ядом перуанской жабы.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Серия 1
18 ноября 2024
Серия 2
18 ноября 2024
Серия 3
19 ноября 2024
Серия 4
19 ноября 2024
Серия 5
20 ноября 2024
Серия 6
20 ноября 2024
Серия 7
21 ноября 2024
Серия 8
21 ноября 2024
Серия 9
22 ноября 2024
Серия 10
22 ноября 2024
