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Скорая помощь
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Актеры сериала «Скорая помощь»
Вся информация о сериале
Гоша Куценко
Константин Николаевич Кулыгин, водитель неотложки
Олег Тактаров
Oleg Taktarov
Александр Тютин
Владимир Юрьевич Ломагин, врач неотложки, бригадир
Сергей Серов
Елена Ковальчук
Olena Kovalchuk
Степан Куликов
Вадим Руденко
Vadim Rudenko
Екатерина Волкова
Ольга Кирилловна Арефьева, главврач подстанции
Александр Сергеев
Марина Доможирова
Раиса Тартакова, врач неотложки
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