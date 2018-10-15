Меню
Скорая помощь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 1

Skoraa pomos 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» Костя Кулыгин работает шофером машины «скорой помощи». В экстренных ситуациях он оказывает помощь пациентам, и ему даже удалось спасти жизни нескольких людей. Вскоре глава подстанции врач Ольга Арефьева узнает, что когда-то водитель был доктором, но его лишили лицензии по сфабрикованному обвинению. Не желая расставаться с медициной, он стал шофером неотложки. Кулыгин хочет восстановить репутацию и снова начать практиковать. Арефьева сочувствует коллеге, однако не имеет права допустить его к работе. Но Константин несколько раз нарушает запрет. У него есть на это веские причины.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 октября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 октября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 октября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 октября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
25 октября 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
25 октября 2018
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 октября 2018
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 октября 2018
График выхода всех сериалов
