Скорая помощь 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Скорая помощь
Skoraa pomos 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 5 сезоне сериала «Скорая помощь» опытный врач Константин Кулыгин, работающий в экипаже «неотложки», вновь спешит на помощь всем, кто в нем нуждается. Зеркальный мастер, создающий настоящие произведения искусства по старинной технологии, неожиданно синеет – в прямом смысле этого слова. Сбитый на трассе велосипедист не может самостоятельно перебраться в безопасное место из-за тяжелого перелома. Рыбак выуживает из реки крайне редкую трофейную рыбу и подхватывает от нее неведомое заболевание. Глухонемой мужчина пытается вызвать «скорую» по телефону, а квартирного вора кусает полицейская собака.

Рейтинг сериала

8.5
7 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
