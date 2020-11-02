Меню
Скорая помощь 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 3

Skoraa pomos 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» работников бригады скорой помощи ждет много новых трудовых подвигов. Врачам предстоит принимать роды прямо в машине, спасать жизни людей, которые подверглись нападению животных, а также оказывать помощь родственникам сослуживцев при том, что они сами не всегда хотят содействовать своим близким. Герои будут переживать изменения и в личной жизни. Костя снова вытворит нечто неожиданное. Раиса будет волноваться, а Арефьева – сердиться. На подстанции появились новые работники: шофер Камышев и фельдшер Валерия. Ее внимание сразу привлек Ломагин. Девушка собирается действовать открыто. 

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 01
Сезон 3 Серия 1
2 ноября 2020
Серия 02
Сезон 3 Серия 2
2 ноября 2020
Серия 03
Сезон 3 Серия 3
3 ноября 2020
Серия 04
Сезон 3 Серия 4
3 ноября 2020
Серия 05
Сезон 3 Серия 5
4 ноября 2020
Серия 06
Сезон 3 Серия 6
4 ноября 2020
Серия 07
Сезон 3 Серия 7
5 ноября 2020
Серия 08
Сезон 3 Серия 8
5 ноября 2020
Серия 09
Сезон 3 Серия 9
6 ноября 2020
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
6 ноября 2020
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
9 ноября 2020
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
9 ноября 2020
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
10 ноября 2020
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
10 ноября 2020
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
11 ноября 2020
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
11 ноября 2020
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
12 ноября 2020
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
12 ноября 2020
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
13 ноября 2020
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
13 ноября 2020
График выхода всех сериалов
