Скорая помощь 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Скорая помощь
Skoraa pomos 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Скорая помощь»

Во 2 сезоне сериала «Скорая помощь» история бывшего медика Кулыгина продолжается. Он по-прежнему надеется пройти испытание, после которого сможет снова приступить к медицинской практике. Пока этого не происходит, он ездит на вызовы вместе с бригадой врачей – и помогает им в экстренных ситуациях. На счету Константина немало спасенных жизней. Ему довелось поймать змей, предотвратить суицид школьницы, вытащить из подвала подростка, вывести на чистую воду девушку, которая ради наследства собиралась убить родителей. Кроме тяжелой работы, главные герои проходят испытания, связанные с личной жизнью. 

Рейтинг сериала

8.5
7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 01
Сезон 2 Серия 1
28 октября 2019
Серия 02
Сезон 2 Серия 2
28 октября 2019
Серия 03
Сезон 2 Серия 3
29 октября 2019
Серия 04
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2019
Серия 05
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2019
Серия 06
Сезон 2 Серия 6
30 октября 2019
Серия 07
Сезон 2 Серия 7
31 октября 2019
Серия 08
Сезон 2 Серия 8
31 октября 2019
Серия 09
Сезон 2 Серия 9
1 ноября 2019
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
1 ноября 2019
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
4 ноября 2019
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
4 ноября 2019
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
5 ноября 2019
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
5 ноября 2019
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
6 ноября 2019
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
6 ноября 2019
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
7 ноября 2019
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
7 ноября 2019
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
8 ноября 2019
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
8 ноября 2019
