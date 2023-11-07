Меню
Скорая помощь 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Скорая помощь
Skoraa pomos 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 21 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 6-м сезоне сериала «Скорая помощь» Константин Кулыгин и его команда неотложки сталкиваются с новыми удивительными приключениями и профессиональными задачами. Очередным пациентом оказывается пожилой мужчина, который по ошибке пожарил с картошкой и съел галлюциногенные грибы своего внука-подростка. Также врачи и фельдшеры должны спасти малыша, страдающего редкой формой кори. Ситуация осложняется убеждениями его матери – ярой антипрививочницы, которая готова рискнуть даже жизнью ребенка, чтобы «не колоть ему неизвестно что». А молодая пациентка поражает докторов скорой ожогами в крайне неожиданных местах.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 21
Сезон 0 Серия 21
21 ноября 2023
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
7 ноября 2023
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
7 ноября 2023
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
8 ноября 2023
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
8 ноября 2023
Серия 5
Сезон 6 Серия 5
9 ноября 2023
Серия 6
Сезон 6 Серия 6
9 ноября 2023
Серия 7
Сезон 6 Серия 7
10 ноября 2023
Серия 8
Сезон 6 Серия 8
10 ноября 2023
Серия 9
Сезон 6 Серия 9
13 ноября 2023
Серия 10
Сезон 6 Серия 10
13 ноября 2023
Серия 11
Сезон 6 Серия 11
14 ноября 2023
Серия 12
Сезон 6 Серия 12
14 ноября 2023
Серия 13
Сезон 6 Серия 13
15 ноября 2023
Серия 14
Сезон 6 Серия 14
15 ноября 2023
Серия 15
Сезон 6 Серия 15
16 ноября 2023
Серия 16
Сезон 6 Серия 16
16 ноября 2023
Серия 17
Сезон 6 Серия 17
17 ноября 2023
Серия 18
Сезон 6 Серия 18
17 ноября 2023
Серия 19
Сезон 6 Серия 19
20 ноября 2023
Серия 20
Сезон 6 Серия 20
20 ноября 2023
Серия 22
Сезон 6 Серия 22
21 ноября 2023
Серия 23
Сезон 6 Серия 23
22 ноября 2023
Серия 24
Сезон 6 Серия 24
22 ноября 2023
График выхода всех сериалов
