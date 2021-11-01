Меню
Скорая помощь 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Скорая помощь
Киноафиша Сериалы Скорая помощь Сезоны Сезон 4

Skoraa pomos 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Скорая помощь»

В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» герои будут работать без своего обаятельного босса в лице Ольги Арефьевой. При этом они продолжат оказывать помощь людям, с которыми случилось несчастье. У каждого из пациентов своя драматическая история. В их числе: начинающая орнитолог, которая беспокоится за редкую птицу больше, чем за себя, раввин, чуть не лишившийся жизни из-за пренебрежительного отношения медиков из другой «скорой», и сторож, который спас прохожих от взрыва. Кто-то, несмотря на все усилия медперсонала, проигрывает в борьбе со смертью. Каждая потеря не проходит для бригады бесследно.

Рейтинг сериала

8.5
7 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Скорая помощь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 01
Сезон 4 Серия 1
1 ноября 2021
Серия 02
Сезон 4 Серия 2
1 ноября 2021
Серия 03
Сезон 4 Серия 3
2 ноября 2021
Серия 04
Сезон 4 Серия 4
2 ноября 2021
Серия 05
Сезон 4 Серия 5
3 ноября 2021
Серия 06
Сезон 4 Серия 6
3 ноября 2021
Серия 07
Сезон 4 Серия 7
4 ноября 2021
Серия 08
Сезон 4 Серия 8
4 ноября 2021
Серия 09
Сезон 4 Серия 9
5 ноября 2021
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
5 ноября 2021
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
8 ноября 2021
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
8 ноября 2021
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
9 ноября 2021
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
9 ноября 2021
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
10 ноября 2021
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
10 ноября 2021
Серия 17
Сезон 4 Серия 17
11 ноября 2021
Серия 18
Сезон 4 Серия 18
11 ноября 2021
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
12 ноября 2021
Серия 20
Сезон 4 Серия 20
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
