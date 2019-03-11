В 1 сезоне сериала «Скажи правду», терзаясь подозрениями, Вера начинает шпионить за мужем, в чьей машине она нашла женский волос. В секретном телефоне Сергея она находит нечто гораздо большее, чем подтверждение интрижки. Оказывается, что в измену супруга вплетены их общие друзья, да и любовница оказалась не незнакомкой. У Сергея есть другая жизнь с другой женщиной и другим бизнесом. Предательство близкого человека разбивает ей сердце. Теперь ей нужно выбирать между прошлой жизнью, покрытой обманом, и новой, полной неизвестности.