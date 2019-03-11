Меню
Скажи правду 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Скажи правду
Скажи правду 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скажи правду»

В 1 сезоне сериала «Скажи правду», терзаясь подозрениями, Вера начинает шпионить за мужем, в чьей машине она нашла женский волос. В секретном телефоне Сергея она находит нечто гораздо большее, чем подтверждение интрижки. Оказывается, что в измену супруга вплетены их общие друзья, да и любовница оказалась не незнакомкой. У Сергея есть другая жизнь с другой женщиной и другим бизнесом. Предательство близкого человека разбивает ей сердце. Теперь ей нужно выбирать между прошлой жизнью, покрытой обманом, и новой, полной неизвестности.

6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Скажи правду» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
11 марта 2019
Серия 2
11 марта 2019
Серия 3
12 марта 2019
Серия 4
12 марта 2019
Серия 5
13 марта 2019
Серия 6
13 марта 2019
Серия 7
14 марта 2019
Серия 8
14 марта 2019
