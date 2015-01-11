В 5 сезоне 7 серии сериала «Бесстыжие» Фиона признается Гасу в неверности, и тот просит познакомить его с Джимми. Когда Фиона и Микки наведались к Йену в клинику, он крайне равнодушен к происходящему. У Липа проблемы со стипендией.