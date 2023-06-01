Меню
Сериалы
Бесстыжие
Новости
Новости о сериале «Бесстыжие»
Вся информация о сериале
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах.
Написать
1 июня 2023 12:00
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня»
Новое шоу от Netflix, которому прочат все статуэтки «Эмми».
Написать
10 апреля 2023 17:35
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
5 классных русских героев в зарубежном кино
Умом Россию не понять… но некоторые все равно пытаются – иногда даже успешно.
Написать
12 июня 2022 12:00
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
Написать
12 апреля 2022 12:55
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры
7 июля до кинотеатров наконец-то добрался блокбастер «Черная вдова». Это первый за два года фильм от Marvel на больших экранах! В центре сюжета известная всем героиня Черная вдова, она же Наташа. А компанию ей составляет ее русская семья, состоящая из супергероя, шпионки и ученой. Мы решили вспомнить еще нескольких русских персонажей из фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям.
Написать
9 июля 2021 12:16
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
