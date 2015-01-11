В 5 сезоне 5 серии сериала «Бесстыжие» Фиона и Гас чувствуют себя неловко друг с другом после свадьбы, и Фиона сомневается в правильности этого поступка. Все усложняется еще больше, когда появление Джимми рушит ее план рассказать новость семье.