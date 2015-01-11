В 5 сезоне 9 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк сблизился со своим врачом Бьянкой. У Липа отношения с новым профессором. Грубость Карла на слушании по его делу приводит к тому, что он отправляется в колонию для несовершеннолетних.