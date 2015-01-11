В 5 сезоне 2 серии сериала «Бесстыжие» Лип получает новую работу. Шейле предлагают продать дом вместе с участком в рамках программы застройки района. Родители мальчика, чья печень досталась Фрэнку, приглашают его на ужин.
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