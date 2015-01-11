В 5 сезоне 12 серии сериала «Бесстыжие» Фрэнк и Бьянка живут в Коста-Рике, пока Бьянка не принимает радикального решения. Фиона пытается наладить отношения с Гасом. Она узнает о беременности Дебби и настаивает на аборте.
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