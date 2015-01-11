В 5 сезоне 10 серии сериала «Бесстыжие» роман Липа с профессором приводит к тому, что он отдаляется от Аманды. Фрэнк влюбляется в Бьянку и ухаживает за ней в своем неповторимом стиле. Кевин возвращается к Ви после безрассудств на кампусе Липа.
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