В 1 сезоне 6 серии сериала «Тень и кость» Кириган допрашивает отставшего от Каза и его компаньонов Проводника. Алину выслеживают люди Киригана, но ей на помощь приходит старый друг. Кириган подозревает, что, как и он, Алина ищет Оленя.
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