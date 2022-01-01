Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кит Янг
Кит Янг
Kit Young
О персоне
Фильмография
Кит Янг
Kit Young
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Оксфорд, Англия, Великобритания
Биография Кита Янга
Родился 24 октября 1994 года. Оксфорд, Англия, Великобритания.
Развернуть
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь