В 1 сезоне 8 серии сериала «Тень и кость» Кириган демонстрирует свои способности, продолжая погружать страну во мрак Каньона, и Алина вынуждена противостоять ему. Вскоре генерал понимает, кому на самом деле досталась сила Оленя.
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