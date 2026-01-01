Оповещения от Киноафиши
Тень и кость
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Тень и кость
Основные места съемок сериала Тень и кость
Будапешт, Венгрия
Венгрия
Где снимали известные сцены
Экстерьер, Малый дворец, интерьеры
Замок Фештетичей, Кестхей, Венгрия
Рьевост
Сентендре, Венгрия
Керамзин
Искасентдьёрдь, Венгрия
живописные кадры
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Тень и кость
2 октября 2019 - 28 февраля 2020
10 января 2022 - 18 мая 2022
