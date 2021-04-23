В 1 сезоне 7 серии сериала «Тень и кость» Алина и Кириган находят Оленя одновременно, и ей приходится делать сложный выбор. Мал оказывается пленником генерала, но ему удается сбежать. Алина узнает, что связывает Киригана с Каньоном и его появлением.
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