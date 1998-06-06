В 1 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» у Кэрри появляется соперница из прошлой жизни мистера Бига, встреча с которой не дает ей покоя. Шарлотте предлагают секс втроем, а Миранда ощущает себя четвертой лишней.
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