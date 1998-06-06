В 1 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри понимает, насколько велика пропасть между 20 и 30. Шарлотта озадачена сексуальным предложением и ждет совета от своих подруг. Саманта скрывает, но принимает свой возраст.