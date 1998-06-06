В 1 сезоне 10 серии сериала «Секс в большом городе» подруги начинают задумываться о своем будущем. У Кэрри задержка, и она не понимает, чего ждет от теста. Мечта Шарлотты о дочери рушится. Лейни хочет вырваться на свободу.