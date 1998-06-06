В 1 сезоне 1 серии сериала «Секс в большом городе» подруги решают прекратить поиски идеальных отношений и начать заниматься сексом ради удовольствия. Кэрри знакомится с мужчиной мечты; Миранда присматривается к Скиперу.
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