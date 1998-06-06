В 1 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри настроена на серьезные отношения с мистером Бигом, в то время как Саманта отказывается ограничивать себя. Миранда начинает ревновать. Шарлотте нужно принять решение.
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