Секс в большом городе 1998 - 2004 12 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Секс в большом городе»
Секс в большом городе
Сезон 1 / Серия 16 июня 1998
Модели и простые смертные
Сезон 1 / Серия 26 июня 1998
Гавань противных женатиков
Сезон 1 / Серия 321 июня 1998
Мир мужчин, которым за двадцать
Сезон 1 / Серия 428 июня 1998
Сила обольщения
Сезон 1 / Серия 55 июля 1998
Тайный секс
Сезон 1 / Серия 612 июля 1998
Моногамия: За или против
Сезон 1 / Серия 719 июля 1998
Третий лишний
Сезон 1 / Серия 826 июля 1998
Черепаха и кролик
Сезон 1 / Серия 92 августа 1998
Радость материнства
Сезон 1 / Серия 109 августа 1998
Засуха
Сезон 1 / Серия 1116 августа 1998
Вера умирает последней
Сезон 1 / Серия 1223 августа 1998
О чем cерия
В 1 сезоне 12 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри начинает думать о серьезности своих отношений с мистером Бигом. Миранда делает вывод в пользу Скипера, а Саманта — в пользу размера. Шарлотта боится ярлыка одинокой женщины.
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