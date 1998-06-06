В 1 сезоне 12 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри начинает думать о серьезности своих отношений с мистером Бигом. Миранда делает вывод в пользу Скипера, а Саманта — в пользу размера. Шарлотта боится ярлыка одинокой женщины.